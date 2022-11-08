رئيسة وزراء تونس: الهيدروجين الأخضر أولوية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة

قالت نجلاء بودن، رئيسة وزراء تونس إن تونس اعتمدت منوالا تنمويا جديد قائما على الانتقال الطاقي، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي في إطار مقاربة مندمجة، وفي تونس تم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها ارتفاع نسبة انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من 30% لـ35%، وفي هذا الصدد تم إطلاق العديد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحقيق نظام الطاقات المتجددة.

وأضافت رئيسة وزراء تونس خلال كلمته بجلسة «الاستثمار في مستقبل الطاقة»، على هامش أعمال قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، أن الهيدروجين أولوية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، التي نحن بصدد استكمالها، وتم إطلاق استراتيجية مشروعات استراتيجية كبرى مندمجة، ومنها مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات، والتي تم الانطلاق بإنجاز دراستها الأولية، وهو مشروع مندمج ومتكامل يتنازل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم بناء محطة لتحلية مياه البحر ومحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.