50 طفلا ينظفون «تونس السياحية» بالفيوم تزامنا مع «COP27»: أخلاقنا الجميلة

بابتسامة تعلو وجوههم، وحماس تترجمه حركاتهم السريعة، وملابسهم البرتقالية الموحدة، انتشر 50 طفلاً من أبناء قرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم، يجمعون الأكياس والمخلفات من جميع أنحاء القرية ضمن تدشين مؤسسة «حراس قرية تونس»، بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ، بهدف الحفاظ على القرية نظيفة خضراء كما اعتادها الجميع، وتزامنا مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأ الأطفال بمساعدة الكبار في تنظيف القرية وجمع القمامة، ثم التخلص منها بطريقة صحيحة، لتعليمهم وتدريبهم على أساسيات الحفاظ على البيئة نظيفة خالية من التلوث أو تراكمات القمامة.

تدشين «حراس تونس»

حرص أهالي وسكان قرية تونس السياحية، على تنظيم يوماً لإزالة القمامة وتنظيف القرية في مختلف الأنحاء، بمشاركة الأطفال لتوعيتهم بأهمية النظافة، وفق إبراهيم عبلة، مدير مؤسسة «حراس قرية تونس»، موضحا ذلك يأتي ضمن التدشين المجتمعي للمؤسسة والتي تم تشكيلها من ساكني ومحبي قرية تونس وتضم أحمد المفتي ومريم القرشي وسيد عبدالستار.

توعية الأطفال بالنظافة

تهتم المؤسسة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، كما أنّها وضعت آليات محددة للارتقاء بالقرية، وفق حديثه لـ«الوطن»، لافتاً إلى أنّهم استهدفوا الأطفال وجمعوا 50 طفلا من أبناء القرية اليافعين نظراً لأنّهم سيحملون الراية في المستقبل، ويجب أن يفهموا من الآن أهمية التغيرات المناخية والنظافة وكيفية الحفاظ على القرية بمظهرها اللائق كما تعوّد عليها الجميع.

حلول مستدامة لمواجهة التلوث

وأوضح أنّ المؤسسة تهتم بملف البيئة، وإيجاد حلول مستدامة للقضاء على التلوث بأنواعه، خصوصاً بعد انتشار المخلفات البلاستيكية والبيئية التي أصبحت تهدد البيئة بشكل كبير، لذلك انطلقت حملة النظافة بالتزامن مع انطلاق مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

مواجهة تحديات البيئة والمناخ

وأضاف أنّ المؤسسة ستعمل على كل ما يخص البيئة بشكل أساسي، نظراً لتبنيها مشكلة التحديات البيئية والمناخ، خصوصاً أنّها أصبحت واقعاً وحاضراً في الوقت الحالي، وليست على المدار البعيد، فضلاً عن إطلاق أنشطة ثقافية وتعليمية وخدمية.

ودعا لمصر بأنّ تكون دورة مؤتمر قمة المناخ المنعقدة في مصر هذا العام ناجحة، خصوصاً أنّه حدث شديد الأهمية، مؤكداً سعادته بردود الأفعال الدولية على المؤتمر والتنظيم الرائع.

وتهدف مؤسسة «حراس قرية تونس»، إلى تطوير القرية والارتقاء بها، وتنظيم أنشطة خدمية وتنموية تعود بالنفع على القرية وأهلها وزوارها، فضلاً عن النهوض بمنظومة النظافة في القرية، ومعالجة المخلفات والنفايات بطريقة صحيحة لا تضر البيئة بحسب «عبلة».