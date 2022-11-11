سهير شلبي لـ«قناة الحياة»: كنت خائفة من إجراء حوار مع عادل إمام.. ورفض إجابة سؤال عن حياته الخاصة

كشفت الإعلامية سهير شلبي، عن كواليس الحوار الذي أجرته مع الفنان عادل إمام، أثناء عملها في ماسبيرو، مشيرة في حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة الحياة، اليوم، إلى أنه رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بحياته الخاصة.

كنت خائفة من حواري مع عادل إمام

وقالت سهير شلبي: كنت خائفة من حواري مع عادل إمام، لأنه كان مُقلا جدا في الظهور الإعلامي، وأرسل لي رسالة قال فيها «إيه الشغل الحلو اللي انتي عاملاه ده»، فقلت له هل يمكن أستضيفك؟ قال طبعا، واستضفته في دار الأوبرا، وعملنا حوار جيد، وسألته سؤال صعب حينها، وكنت خائفة من رد فعله، والسؤال كان عن حياته الخاصة في خصوصيات عائلته، لكنه رفض الإجابة عليه، وأجاب عن باقي الأسئلة.

وبخصوص الحوارات مع السياسيين، قالت سهير شلبي إن أكثر حواراتها كانت مع علماء أكثر مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز، وقالت: «مكنش عندي ستوديو وكنت أصور في أماكن سواء فنادق أو الأوبرا أو مكتب الضيف».

شلبي: أنيس منصور وصف زواج تشارلز من ديانا بأنه «انتصار للحب»

وتابعت شلبي: أنيس منصور فيلسوف كبير، فهو كاتب ومؤلف ومفكر، وكنت أقرأ عموده الصحفي كل يوم، ومعجبة بكتاباته وبساطته، وأردت استضافته إبان زواج تشارلز بالأميرة ديانا، وما أثير حينها، وبالفعل أجريت حوارا معه ورأى أنيس منصور أن الحب ينتصر، لأنه كان هناك اعتراض على زواج تشارلز من ديانا، لأنها ليست من العائلة المالكة، وتنازل عن العرش كما انتصر الحب الثاني بعدما تزوج بعد ديانا.

يذكر أن برنامج بالخط العريض، تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة، في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع.