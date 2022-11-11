مصريون باليونان ينظمون وقفة لدعم السيادة المصرية: احترام القضاء واجب.. وبنحبك يا سيسي

نظم أعضاء الجالية المصرية في اليونان، وقفة تضامنية لدعم السيادة المصرية، بعد إثارة الجدل في مدينة شرم الشيخ خلال فعاليات قمة المناخ بسبب المُدان علاء عبد الفتاح، إذ هتفت أعضاء الجالية: ««سيسي يا سيسي إحنا معاك .. كل الشعب المصري وراك، مصر مصر تحيا مصر، يسقط الخائن علاء عبد الفتاح، بنحبك يا سيسي إحنا في ظهرك يا سيسي، نعم للسيادة المصرية، يسقط العميل الإنجليزي، يسقط الخائن علاء».

وقال أحد المواطنين، ويدعى سامي رياض: «أنا مصري بحب بلدي وموجود هنا عشان نشجب أي قرار ضد مصر، قرارات المحاكم لازم تحترم من المصريين ومن الأجانب، مصر تعرضت لهجوم في مؤتمر شرم الشيخ، وتعدوا على السيادة المصرية والقضاء المصري، مصر دولة ذات سيادة لا نسمح لأحد يتدخل في الشأن الداخلي».

فيما قال آخر: «نشجب ونحتج على ما حدث في شرم الشيخ، مصر دولة قوية، مصر لم تعتدِ على أحد، فوق كل الظروف هتعدي وهتبقى صامدة».