نهاد أبو القمصان: علاء عبد الفتاح متهم في قضايا جنائية

قالت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، إن زوجها الراحل حافظ أبو سعدة تعرض للسجن خلال حكم الرئيس مبارك، وأنها تمارس عملها الحقوقي بالدفاع عن حقوق المرأة بكل حرية في بلد يحترم الحريات، موضحة أن علاء عبد الفتاح متهم فى قضايا جنائية.

وأوضحت أبو القمصان فى تصريحات لها من داخل جلسة العدالة المناخية فى الجناح الألماني بمؤتمر COP27: «اشتغلت على قضية علاء عبد الفتاح مرتين، وهناك سيدات توجهن بشكاوى بشأن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبابه لسيدات، فليس من المعقول أن تكون حقوق المرأة منفصلة عن حقوق الإنسان».

ويشار إلى أنه عندما توجهت أبو القمصان بسؤال للمتحدثين تم مقاطعتها، وردًا على ذلك قالت أبو القمصان: «دول مش عاوزين يسمعوا غير صوتهم، فيه استراتيجية غير مفهومة، الجلسة ساعتين ونصف، منهم ربع ساعة فقط للمناقشة، وباقى الجلسة لشقيقة علاء، وبعدين هي هاجمتني أول ما مسكت الميكروفون، وكأنها بتمارس إرهاب ضدي».

ولفتت أبو القمصان، إلأى أنها ستتقدم بشكوى لإدارة المؤتمر، قائلة: «أنا مش ضد حرية الرأى والتعبير، أنا ضد حرية الجرائم».