سهير شلبي: نجيب محفوظ تنبأ بمحاولة اغتياله.. كنت مرعوبة قبل إجراء حواري معه

أكدت الإعلامية سهير شلبي أنها أجرت حوارات كثيرة في برنامج دردشة الذي كانت تعده وتقدمه، موضحة في حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على قناة الحياة، كل ضيف كان له خصوصية معينة، «لأن كلهم كانوا شخصيات مهمة في تاريخنا، مثل نجيب محفوظ وأنيس منصور وأحمد زويل» بحسب تعبيرها.

شلبي: اختلفت مع فاروق جويدة.. ونجلاء فتحي جاءت لماسبيرو مخصوص لأسجل معها

وتابعت سهير شلبي: اختلفت مع الشاعر فاروق جويدة في بعض الآراء أثناء التسجيل معه في إحدى الحلقات وقارنت حواري معه بحوار أجراه مؤخرا ووجدت أن الحوارين رائعان.

ثم تحدثت سهير شلبي عن كواليس حوارها مع الأديب الراحل نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، وقالت: نجيب محفوظ كنت مرعوبة وأنا رايحة أسجل معاه، وذهبت لمكتبه في الأهرام، والحلقة مدتها 25 دقيقة، ولديه قصص صعبة خاصة وأنه صاحب نوبل في الأدب، وحضرت للحلقة بالاستعانة بأرشيف الأهرام، وكان إنسانا بسيطا وإجاباته بسيطة، وزرته بعد محاولة اغتياله وطعنه، وهو تنبأ بمحاولة اغتياله منذ زمن.

وعن كواليس حوارها مع نجلاء فتحي قالت سهير شلبي: نزلت لي من بيتها مخصوص قدام مبنى التليفزيون علشان أسجل معاها، معظم الناس اللي سجلت معاهم لم يكونوا يظهروا في لقاءات أو حوارات، ووردة كانت تلقائية جدا في اجاباتها وكنت قلقة من الحوار معها.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع.