إيمان أبوطالب تكشف كواليس حلقة الفنان سمير صبري في برنامج «بالخط العريض»

أعربت المذيعة إيمان أبوطالب عن سعادتها بردود الفعل التي حصدتها على حلقة الفنان الراحل سمير صبري التي قدمتها في برنامجها «بالخط العريض» الجمعة الماضي، وذلك في آخر لقاء تليفزيوني له قبل وفاته.

وقالت إيمان أبو طالب في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا فخورة جدًا بردود الفعل القوية على حلقة أستاذ سمير صبري، مبسوطة إن الناس كانت بتكلمني وتقول لي أنت احترمتي قيمة سمير صبري، وقدمتي ما يليق به».

إيمان أبوطالب: سمير صبري محبته في قلوبنا كلنا

وأضافت أنها قدمت «صبري» كما يجب أن يقدم، موضحة: «أنا قدمت تاريخه ومشواره المهني العظيم المشرّف، ولم أقترب من المساحات الصفراء اللي البعض قعد يسألني بعد الحلقة ما اتذاعت عنها، وكنت حريصة أعرض 5 فيديوهات كانت الأقرب إلى قلب أستاذ سمير، وبالترتيب اللي هو كان حابب إنه يتذاع، وأنا سعيدة برد فعل الجمهور جدًا، وأقدر أقول إني كنت متوقعة رد فعل قوي ولكن مش للدرجة دي، لكن سمير محبته في قلوبنا كلنا».

إيمان أبوطالب تتحدث عن كواليس حلقة سمير صبري

وعن كواليس التصوير، أشارت «أبوطالب» إلى أنه كان من الصعب جدًا تقديم حلقة لسمير صبري، وأنها كانت حريصة بشدة على جعل هذه الحلقة تليق بسمير صبري، وتكون حلقة منصفة لموهبته وإتقانه الشديد، موضحة: «الكواليس كانت صعبة جدًا، قعدنا 72 ساعة من غير ما ننام، حقيقي كنا قاعدين نشتغل ونجمع مادة كويسة جدًا، الفيديوهات والحكايات كنت حريصة أوي إنها تنذاع زي ما كان هو عايز وحابب، كل كلمة كنت بقولها عنه حقيقة، فهو مدرسة كبيرة ومهمة وهو شخص موهوب في كل حاجة، حتى على المستوى الإنساني».