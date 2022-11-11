الإعلامية سهير شلبي تكشف تفاصيل إحالتها للتحقيق في بداية عملها: كنت بقدم معلومات مفيدة

قالت الإعلامية سهير شلبي إنها أحيلت للشؤون القانونية في بداية عملها بماسبيرو كمذيعة ربط.

شلبي: لم يتم حذف شيء من الحوارات التي أجريتها مع سياسيين وعلماء وفنانين

وأوضحت سهير شلبي، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة، سبب إحالتها للشؤون القانونية حيث قالت: كمذيعات ربط كان من المفترض أن نقول والآن مع المسلسل العربي كذا بطولة كذا.. إلخ، لكن وجدت في وقت أني كمذيعة ربط من دوري أن أقدم معلومة ولو بسيطة للمشاهد عن المسلسل أو الفيلم الذي أقدمه وتكون معلومة مفيدة، وهذا الموضوع كان يسبب لي مشاكل، فعلى سبيل المثال قدمت فيلم الخيط الرفيع بطولة فاتن حمامة ومحمود ياسين وكنت أحب هذه الرواية، فلما قلت إن هناك خيطا رفيعا بين الحب وحب التملك هكذا يقول مؤلف هذا الفيلم الخيط الرفيع».

واستطردت: «بعدها طلبتني مدام تماضر توفيق مدير التليفزيون في هذا الوقت، وعاتبتني على هذا التصرف وتم إحالتي للشؤون القانونية، ومع ذلك كررت تقديم معلومة فيما أقدم، لكن لا بد أن يكون في حدود، وقدمت مسلسل أبو العلا البشري وكان يقدم قيما وعادات جميلة وقلت يا ريت كل مواطن منا يكون أبو العلا البشري وهو ما تسبب لي في مشكلة أيضا».

وأشارت شلبي إلى أن ماسبيرو في الماضي لم يكن منغلقا «وكنا نقول كل شيء وأجريت آلاف الحوارات مع كبار الكتاب والعلماء والنجوم ومحدش كان بيقول لي شيء وكان لدي رقابة داخلية وعندي قناعة بما أقوله أو لا، ولم يتم إزالة أي كلمة من حواراتي مع السياسيين» بحسب تعبيرها.

وتابعت الإعلامية سهير شلبي: أجريت جولات غير عادية في برنامج سواح وبذلت مجهود شاق في هذا البرنامج وكنت أركب ميكروباص بدون تكييف في مختلف المحاظفات بخلاف الأقصر وأسوان كنا نذهب إليها بالطيارة، كنت أعمل مع أسرة البرنامج من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل دون كلل، كل مكان فيكي يا بلدي مشوفتش زيه في العالم، وكنت أتلقى خطابات شكر من وزير السياحة والمحافظين على برنامج سواح.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع.