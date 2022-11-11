رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: فشل دعوات الإخوان تعكس وعي الشعب بأغراضهم الخبيثة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن فشل دعوات التظاهر التي أطلقها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لخطورة دعوات التخريب التي حاولت جماعات الشر الترويج لها، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، في محاولة لإفساد هذا الحدث العالمي الذي أشاد بتنظيمه جميع دول العالم.

سقوط الإخوان

وقال وهدان إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتعلم الدرس بعد، فقد حاولت على مدار سنوات دعوة المصريين للتظاهر دون استجابة، لكنها لا زالت مصرة على أسلوبها الانتقامي من الدولة المصرية والشعب المصري الذي أسقط الإخوان بعد عام واحد فقط من وصولهم للحكم، مشيرا إلى أن المصريين يدركون جيدا الغرض من الدعوات الخبيثة التي تهدف لضرب استقرار الدولة ووقف عجلة التنمية والعودة بمصر إلى نقطة الصفر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاف المصريين خلف دولتهم وقيادته السياسية من أجل مواصلة مسيرة التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة، في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، داعيا الجميع لدعم حالة التلاحم الشعبي من أجل عبور التحديات الراهنة.