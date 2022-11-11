إبراهيم عيسى: جماعة الإخوان الإرهابية منفصلة عن المصريين وخيالها مريض

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية منفصلة عن المصريين ولا تدرك كيف يفكرون، مشيرًا إلى أن الإخوان يمتلكون قدرة كبيرة على الدعوة للتخريب: «شاطرين في الدعوة واللعب على المشاعر الدينية لدى المصريين»، كما أن الجماعة تعيش في خيال مريض، وقدراتهم تقتصر فقط على التخريب.

استعادة العقل المصري

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» على فضائية القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن مشكلتنا مع الإخوان تتمثل في رغبتنا في استعادة العقل المصري فيما يخص موضوعات الدين، ولكن سياسيًا المصريين يعرفون أن الإخوان مجرد فشلة وجهلاء، ولذلك هناك مشكلة في الوعي الديني لدينا.

فهم القوى السياسية في مصر لدعوات الإخوان

وأكد الإعلامي، أن ما حدث اليوم إثبات رائع لمدى وعي المصريين، وإثبات شديد لمدى فهم القوى السياسية في مصر لدعوات الإخوان، وأن القوى السياسية كانت واضحة في رفض دعوات الجماعة الإرهابية، وحث المصريين على كشف الدعوات الوضيعة سياسيًا، ولكن لا بد من إدراك مشكلاتنا لأن المشهد الحالي يكشف قوة وصلابة وطنية ووعي شعبي وسياسي ممتاز، وأن المصريين فاهمين أن تغيير الأوضاع للأفضل والأحسن لا يمكن أن يجري بالفوضى والانفلات.