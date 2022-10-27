ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان عقدت تحالفات مع تنظيمي القاعدة وداعش

شبه الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والمحامي بالنقض، جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم مثل قوم «يأجوج ومأجوج»، مشددا على أنهم مفسدون في الأرض، مشيرًا إلى لقاء قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة نصر، من أجل تكوين حرس ثوري إخواني للتجسس على الشخصيات الموجودة في الحكم.

هناك صلة ونسب بين الإخوان والقاعدة وداعش

وأوضح «الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان اشتروا مقار في منطقة لاظوغلي، من أجل التنصت على وزارة الداخلية بمساعدة الإيرانيين، وزرعوا أجهزة تنصت أعلى مقر حزب الحرية والعدالة للتنصت على بعض الشخصيات في مصر قبل 30 يونيو عام 2013، لافتًا إلى أن الجماعة عقدت تحالفات مع أكبر تنظيمين عسكريين هما القاعدة وداعش.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن هناك صلة نسب ومصاهرة تنظيمية بين الإخوان والقاعدة وداعش، وهو أمر يُمثل تلاحمًا بالدم، وهذا الأمر بخلاف كياناتها الأخرى مثل «أنصار بيت المقدس وحسم ولواء الثورة»، وأنصار بيت المقدس كان لها عمليات عسكرية مسلحة في سيناء.

الخرباوي: أطالب الشعب أن يكون على قلب رجل واحد

وطالب ثروت الخرباوي، الشعب بأن يكون على قلب رجل واحد لمواجهة الدعاوى التخريبية الإخوانية، مؤكدا: «لو نجحت هذه الدعاوى فإن مصر لن تقوم لها قائمة مرة أخرى».

وشدد «الخرباوي» على أن الشعب المصري والأجهزة الإعلامية، لهم دور كبير للتصدي للشائعات.