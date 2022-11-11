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دراسة: أدوية السكري والكوليسترول تقلل الإصابة بأمراض الشيخوخة

كتب:

وكالات
11:49 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الشيخوخة

الشيخوخة

كشفت دراسة منشورة في المجلة البريطانية لطب العيون، عن وجود علاقة غريبة بين أدوية مرض السكري من النوع الثاني، وفرص الإصابة بأمراض العين التنكسية المرتبطة بالشيخوخة، وتراجع فرص الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، الذي يؤثر بالمنطقة المركزية الأكثر حيوية في شبكية العين، وإضعاف الرؤية وفقدانها تدريجيًا.

أدوية خفض السكر والكوليسترول

وأجريت الدراسة على أشخاص بلغوا 50 عامًا من العمر ويتناولون أدوية خفض الكوليسترول مثل الستاتين والإنسولين والأدوية الخافضة للالتهابات باستثناء المنشطات و«ليفودوبا»، لعلاج اضطرابات الحركة الناتجة عن الأمراض التنكسية العصبية.

أدوية خفض الكوليسترول ترتبط بانخفاض معدل انتشار أمراض العين التنكسية

وأكدت نتائج الدراسة أن أدوية خفض الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري ترتبط بانخفاض معدل انتشار أمراض العين التنكسية، بنسبة 15 و22%، وقال القائمون على الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد النتائج، للتركيز على اكتشاف عامل السببية، والتداخل المحتمل لهذه الأدوية مع المسارات الفيسيولوجية المرضية.

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بقلم وكالات