إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء العمومة بسوهاج

تجرد أبناء عمومة بمركز طهطا من رابطة الدم وتشاجرا على أولوية ري أرضهم الزراعية، ليطلق أحدهما النار على الآخر.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوصول «عمر ف م» سن 35 عامًا مزارع إلى مستشفى طهطا العام، ويقيم دائرة مركز طهطا مصابًا بطلق ناري بالرقبة.

خلافات على ري الأرض

وبسؤال شقيقه المدعو «أحمد ف م» سن 45 عاما مزارع ويقيم دائرة المركز، اتهم نجل عمومته «حسن م ع» سن 34 عامًا مزارع ويقيم دائرة المركز بالتعدي علي شقيقه المذكور، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لإصابته بسبب خلافات على أسبقية الري بأرضهما الزراعية.

ضبط المتهم

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية أليه أفاد أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب حيث اختلفا على أولوية ري أرض زراعية مجاورة ألت لهما بالميراث عن جدهما فاطلق على أبناء عومته طلقات نارية من سلاح كان بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تصل إلى 10 سنوات

وأفاد علاء سرحان المحامي في تصريحات لـ«الوطن» إن عقوبة الضرب ما بين سجن عام إلى 3 أعوام وتصل للسجن 10 سنوات، في حال حدوث عاهة مستديمة.