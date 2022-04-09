ميراث الدم.. إعدام 3 أشقاء قتلوا طفلين وشروعوا بقتل الثالثة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنقاً، لاتهامهم بقتل طفلين والشروع فى قتل طفلة ثالثة من أبناء عمومتهم، بسبب خلافات على الميراث، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

ميراث الدم يكشف سر قتل الأطفال

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس عام 2019، بدائرة مركز أخميم، محافظة سوهاج عندما تجرد ثلاثة أشقاء من مشاعرهم وقتلوا طفلين من أبناء عمومتهم، وحاولوا قتل الثالثة لخلافات على الميراث مع والد وعم الأطفال، حيث جميعهم أبناء عمومة اختلفوا على تقسيم أرض زراعية، فعقد الأشقاء الثلاثة النية على قتل أطفال ابني عمهم، لكي يحرقوا قلوبهم على أبنائهم، فانتظروا الأطفال عند وجودهم بالأرض الزراعية كعادتهم كل يوم، وبينما يلعب الأطفال الثلاثة «ح. ع.»، 10 سنوات، وابن عمه «ع. أ.»، 10 سنوات، وشقيتقه الصغرى «ن. أ.»، 8 سنوات، فوجئوا بأقاربهم «أ. ق.» وشقيقيه «ح. ق.»، و«م. ق.»، يطلقون عليهم أعيرة الرصاص من أسلحة نارية، عبارة عن بنادق آلية، بحوذتهم، وفروا هاربين.

تم نقل الأطفال لمستشفى سوهاج الجامعي، ليتبين مقتل الطفلين وإصابة الطفلة الثالثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت للنيابة التحقيق.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وجهت النيابة لكل من «أ. ق.»، وشقيقيه «ج. ق.»، و«م. ق.»، هاربين، تهمة قتل المجنى عليهما الطفلين «ح. ع.»، و«ع. أ.»، والشروع فى قتل شقيقة المجني عليه الثاني، الطفلة «ن. أ.»، بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الرصاص من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، حال تواجدهم بأرض زراعية، بسبب خلافات على الميراث بينهم وبين أهلية الأطفال، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت قرارها المتقدم.