زياد كمال الطويل يكشف سبب تلحين أغنية «يا واد يا تقيل»: لقاء في إشارة مرور

كشف زياد كمال الطويل نجل الموسيقار الراحل كمال الطويل، سبب تلحين والده لأغنية «يا واد يا تقيل» التي غنتها الفنانة الراحلة سعاد حسني ضمن أحداث فيلم «خلي بالك من زوزو»، لافتًا إلى أنَّ الفنانة الراحلة سعاد حسني طلبت من والده أن يلحن لها أكثر من مرة، ليرد عليها قائلًا: «أه إن شاء الله».

قابلها في اشارة مرور

وأوضح «الطويل»، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنَّ السبب في تلحين أغنية «يا واد يا تقيل» كان «إشارة مرور» في حي الزمالك، إذ التقت سعاد حسني مع كمال الطويل وقالت له في إشارة مرور «مش هتلحن لي بقا» فرد عليها «إن شاء الله»، وتفاجأ بعدها باتصال من صلاح جاهين يقول له: «إنت وعدت سعاد حسني إنك هتلحن لها فتعالى عشان بنعمل فيلم وفيه أغنية هتلحنها».

وأشار إلى أنَّ والده ذهب في أحد الليالي لـ صلاح جاهين ووجد لديه بيانو قديم، فاستخدمه من أجل تلحين الأغنية، وانتهى منها في ساعات الصباح الأولى، لافتًا أن الجمهور وقتها كان يدخل السينما أكثر من مرة ليسمع الأغنية فقط.