كواليس اختيار صلاح جاهين شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، التي تنطلق في يناير 2023، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة.

وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في تصريح لـ«الوطن»، إن اللجنة العليا برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، خلال اجتماعاتها التحضيرية للدورة المقبلة من المعرض، طرحت عددًا من الأسماء ليتم اختيارها شخصية المعرض، لافتًا إلى أن أغلب الأعضاء وافقوا على اختيار الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب 2023

وأضاف «رشاد»: «صلاح جاهين يستحق أن يكون شخصية معرض الكتاب لأنه مبدع شامل ومتنوع، فهو شاعر وسيناريست ورسام كاريكاتير متميز في كل مجال من هذه المجالات».

وتواصل الهيئة العامة للكتاب التجهيز للمعرض في الفترة المقبلة، من خلال عقد اللجنة العليا للمعرض اجتماعات متتالية لوضع التجهيزات النهائية الخاصة بالدورة المقبلة، واختيار الضيوف ومحاور النشاط الثقافي والفكري بالمعرض.

وكانت اللجنة العليا للمعرض قد استقرت في نهاية الدورة الـ53 على أن تكون الأردن هي ضيف شرف الدورة الجديدة.

من هو صلاح جاهين؟

صلاح جاهين شاعر وصحفي ورسام كاريكاتير وسيناريست، وهو من مواليد 1930، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق، كتب «جاهين» أولى قصائده عام 1936 في رثاء شهداء مظاهرات الطلبة في المنصورة، في حين ظهرت موهبة رسم الكاريكاتير لديه في سن متأخرة.

وفي منتصف الخمسينيات بدأت شهرته كرسام كاريكاتير في مجلة روز اليوسف، ثم في مجلة صباح الخير التي شارك في تأسيسها عام 1957.

لم تكن السينما بعيدة أيضا عن الشاعر ورسام الكاريكاتير، إذ قدم «جاهين» عددًا من سيناريوهات الأفلام وهي «خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي»، كما شارك في التمثيل في عدد من الأفلام منها «شهيد الحب الإلهي، ولا وقت للحب، والمماليك».