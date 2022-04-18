ميرنا وليد: سعاد حسني طلبت تغييري في «الراعي والنساء».. قالت مش هتنفع

قالت الفنانة ميرنا وليد، إن أكثر الأعمال الفنية التي كانت سعيدة في كواليسه، فيلم «الراعي والنساء»، لافتة إلى أن هذه الكواليس ترغب في معايشتها من جديد حاليا، لكن بشكل مختلف، «كنت هبات في حضن سعاد حسني مش هرضى تبات لوحدها».

أنا من عشاق سعاد حسني وكنت بقلدها

أضافت ميرنا وليد، خلال استضافتها ببرنامج «نص الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان، الفنانة سعاد حسني طلبت تغييرها فور رؤيتها قبل تصوير فيلم «الراعي والنساء»، لافتة إلى أنها من محبي الفنانة سعاد حسني، «أنا من عشاق سعاد حسني، وعندي هوس لها مش عادي، وكنت بقلدها وأنا صغيرة، وقلدتها وأنا معاها».

ولفتت إلى أنها عندما رأت الفنانة سعاد حسني انتابها الذهول، «كان عندي وقتها 14 سنة، وأول لما شوفتها تنحت، وبقت تسألني انتي في سنة كام؟ عشان آخد عليها شوية، بس أنا كنت عاوزاها تسكت عشان أتفرج عليها، مكنتش مصدقة إنها قدامي، بس بعد ما مشيت هي خافت، وفي آخر يوم تصوير قالتلي أنا قولت للمخرج علي بدرخان أنا مش عاوزة البنت دي ومشيها».

سعاد حسني قالتلي إني بفكرها بنفسها

تابعت: «سعاد حسني قالتلي أنا كنت شايفة في الأول إنك واحدة خايفة ومتنحة قدامي، بسألك أسئلة عادية جدا، مش عارفة تردي عليا، ومكنتيش مثلتي قبل كدة، وموقفتيش قدام الكاميرا، طب إزاي هتقفي قدام الكاميرا قدامي وهتشتميني؟ وقالتالي أنا قولت مش هتنفعي».

وأوضحت أنها لم تزور سعاد حسني في منزلها من قبل، لكنها كانت تتواصل معها تليفونيا بشكل كبير، كما أنهما كانا يتقابلان في أكثر من مناسبة، «هي كانت جميلة معايا بدرجة غير عادية، وقالتالي إني بفكرها بنفسي».