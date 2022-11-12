مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «القومي للحوكمة» و«الصحة» على قيمة 7 برامج تدريبية

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعًا بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة الصحة، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد 69 ألفًا و900 جنيه، قيمة باقي مستحقات المعهد عن تنفيذ 7 برامج تدريبية عن عام 2017-2018.

وكانت هذه البرامج، لتدريب العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وقد نشب الخلاف حول المبالغ المستحقة عن المتدربين مما حدا بهما لعرضه على مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع.

النزاع لا يصلح للفصل فيه الآن

وقالت الجمعية، في فتواها، إنَّ النزاع خاص بالبرامج التدريبية التي نظمها المعهد، وتحديد أسماء المتدربين الذين تمّ إلحاقهم بهذه البرامج، وبيان المستشفيات التابعين لها، وتاريخ حضور البرامج التدريبية، وقيمة هذه البرامج وفقًا لعدد المشاركين الفعلي، لذلك لا يصلح للفصل فيه بحالته الراهنة.

الجمعية العمومية تشكّل لجنة

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع -معهد الحوكمة ووزارة الصحة- بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة حلوان، تكون مهمتها بيان عدد برامج التدريب التي نفذها المعهد فعليًّا، والعدد الفعلي للمتدربين المشاركين في هذه البرامج، والتكلفة الفعلية لها.