لجنة البيئة بالنواب تشيد بدعم أمريكا لمشروعات الطاقة في مصر: خطوة مهمة

أكّد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27، والمشاورات التي جرت بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم أمريكي لمشروعات الطاقة في مصر

وأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى إعلان الرئيس الأمريكي توجيه دعم بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، إضافة إلى 150 مليون دولار إلى أفريقيا لدعم مشروعات التكيف المناخي، هي خطوة وبداية لدعم أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والقارة الافريقية.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنَّ إعلان تمويل ودعم مشروعات الطاقة النظيفة يعكس حرص أمريكا على تنفيذ التزامات واشنطن في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول الكبرى وتعهداتها، خاصة أنَّ أمريكا أعلنت عن إطلاق مبادرة لتسريع اقتصاد الطاقة النظيفة فى مصر وتعزيز الطموح المناخي ودعم أمن الطاقة، بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة وألمانيا عن إطلاق استثمارات تجارية تقدر بـقيمة 10 مليارات دولار لدعم اقتصاد الطاقة النظيفة في مصر وهي خطوات مهمة أيضًا.

وقال «عوض الله» إنَّ اللقاء بين الرئيسين وما تمّ خلاله يعكس عمق العلاقات بين البلدين، إذ ناقش اللقاء عددًا من القضايا والعالمية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

أمريكا أكبر شريك اقتصادي لمصر بعد الاتحاد الأوروبي

وتابع رئيس طاقة النواب أنَّ إطلاق ودعم المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة يفتح باب استثمارات كبيرة من دول أخرى، وهي أحد مكاسب قمة المناخ والتي تظهر مستقبلا بشكل أفضل إضافة إلى التعاون مع دول وشركات عالمية في إطار الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكّدًا عمق وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، بشكل عام إذ تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر بعد الاتحاد الأوروبي.