عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: مصر تقود العالم لإنقاذ كوكب الأرض

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط وعضو لجنة الصناعة بالمجلس وامين حزب حماة الوطن بأسيوط، إن مصر أصبحت تقود العالم لإنقاذ كوكب الأرض باستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المقام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 190 دولة من حول العالم حضرت إلى بلدنا لمناقشة مشكلات المناخ وإيجاد حلول لها.

إنقاذ كوكب الأرض

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط لـ«الوطن»: «إننا نعتز ونفتخر بأن مصر بلدنا تقود دول العالم لإنقاذ كوكب الأرض، إذ يجتمع رؤساء العالم بمدينة السلام يتبادلون الرؤى والمقترحات من أجل إنقاذ كوكب الأرض في القضايا المتعلقة بالمناخ والذي يعد حدثا عالميا أن نحو 190 دولة من مختلف قارات العالم حضروا إلى مصر من أجل ذلك الموضوع المهم».

حدث تاريخي على أرض مصر

وأشار بدران أن ذلك المؤتمر يعد حدثا تاريخيا وفريدا أن تستضيف مصر هذه القمة الكبيرة الناجحة التي أبهرت العالم بحضور الدول المتقدمة لمناقشة حلول الثروات الصناعية التي أثرت على المناخ، وإعلان مدينة شرم الشيخ بأنها المدينة الخضراء وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير على الطريق الصحيح نحو التقدم

مشروعات وانجازات كبيرة

وقدم عضو مجلس النواب الدعم للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب ما قدمه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وأن المشروعات والإنجازات التي تحققت على الأراضي المصرية لم تتحقق علي مدار السنين الماضية.