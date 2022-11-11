عضو مجلس النواب أيمن محسب: لقاء السيسي ونظيره الأمريكي يعكس عمق العلاقات بين البلدين

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم، في شرم الشيخ، تمتع بأجواء ودية تعكس التقارب وعمق العلاقات بين البلدين، إذ تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

قمة المناخ COP27

وقال محسب، في بيان له، إن مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ، متميزة للغاية، في ظل الإعلان عن مبادرة لتسريع اقتصاد الطاقة النظيفة في مصر وتعزيز الطموح المناخي ودعم أمن الطاقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا أعلنتا عن موارد تزيد على 250 مليون دولار لإطلاق استثمارات تجارية تقدر بـ 10 مليارات دولار لدعم اقتصاد الطاقة النظيفة في مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم اهتماما بـ التغيرات المناخية، وهو ما دفعها لتعزيز اعتمادها على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي كان حريصا على تأكيد التزام بلاده بالعمل من أجل الحد من التغيرات المناخية، إذ عملت الولايات المتحدة على حشد دول العالم لمكافحة تغير المناخ؛ للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة، وبناء قدرتها على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات جادة لخفض الانبعاثات الكربونية.

تعزيز حقوق الإنسان

وتابع محسب، أن الرئيس السيسي كان حريصا على شرح الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، خاصة بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوة الحوار الوطني مع جميع القوى السياسية للمشاركة في صناعة المستقبل، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لمتابعة كل القضايا والقوائم التي يجري تحديدها ويتم التوقيع والتصديق عليها.