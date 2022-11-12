«طب أسنان القاهرة» تحصل على 4 شهادات دولية جديدة في نظم الإدارة البيئية والسلامة

حصلت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة على 4 شهادات دولية جديدة من التحالف الدولي الألماني GETS وهي: «شهادة الأيزو 14001 في مجال مبادئ ونظم الإدارة البيئية، وشهادة 45001 والخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة 9001 والخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة 21001 الخاصة بنظام الإدارة للمؤسسات التعليمية».

ويأتي حصول كلية طب الأسنان جامعة القاهرة على هذه الشهادات الدولية في إطار حرص جامعة القاهرة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والتزام الكلية بتنفيذ خطة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر حفاظا على البيئة.

الخشت: هذا الإنجاز نتاج تطبيق الجامعة لمعايير ومتطلبات الجودة القياسية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، بما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

طب الأسنان تحصل على 4 شهادات دولية جديدة

وأوضح الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن الكلية حصلت على 4 شهادات دولية جديدة وتُعد بذلك من أوائل الكليات في الشرق الأوسط الحاصلة على تلك الشهادات، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة، ومشيدًا بالدعم الدائم من قيادة الجامعة لكلية طب الأسنان مما يجعلها قادرة على السير في الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية بمواصفات دولية.