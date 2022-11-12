صحيفة إماراتية تؤكد أهمية «COP27» لإعادة طرح الدول لالتزامها المناخي

أكّدت صحيفة «البيان» الإماراتية، أهمية قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ لإعادة الدول لطرح خططها والتزاماتها تجاه التحدي الذي تواجهه البشرية في أخطر امتحان جماعي بالعصور الحديثة.

البيان: التداعيات لا تستثني أحدًا.. ولا تميز بين دول غنية وفقيرة

وأوضحت الصحيفة الإماراتية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان «منهجية متكاملة»، أنّ التداعيات لا تستثني أحدًا ولا تميز بين دول غنية وفقيرة، الأمر الذي يستدعي وحدة عالمية في الاتفاق على معايير وخطط وطنية لكل دولة ضمن منهجية متكاملة، منوهة بأنه لذلك كشفت الإمارات عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050 بهدف المساهمة في تكثيف الحراك الدولي نحو إنقاذ الأرض وحماية البشرية من الآثار الجانبية المدمرة على المعيشة والاستقرار والسلام.

المسار الوطني للحياد المناخي يحدد سقف الطموح لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ المسار الوطني للحياد المناخي يحدد سقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وفق معادلات علمية، مضيفة أن الإمارات تعتمد على مسارات موازية عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات.