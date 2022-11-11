قناة الحياة تعرض فيديو عن المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27 كتب: محمد متولي 07:31 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022 لوجو قناة الحياة نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، على «فيس بوك»، فيديو جديدا عن المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27. اقرأ المزيد: الرئيس الأمريكي: مصر «أم العالم» بأكمله.. والمكان الأنسب لانعقاد قمة المناخ مواطنون ينظمون مظاهرة ضد اختطاف قمة المناخ لصالح علاء عبدالفتاح (صور) الرئيس الأمريكي جو بايدن: شرف لي حضور قمة المناخ في مصر الرئيس الأمريكي يغادر شرم الشيخ بعد مشاركته في قمة المناخ COP27 قمة المناخ الحياة قناة الحياة بقلم محمد متولي