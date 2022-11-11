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قناة الحياة تعرض فيديو عن المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27

كتب:

محمد متولي
07:31 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، على «فيس بوك»، فيديو جديدا عن المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27.

 

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