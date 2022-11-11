الإعلام الأفريقي: القارة السمراء حققت مكاسب في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

اهتمت وسائل الإعلام الأفريقية بمؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ، حيث ركز الإعلام السوداني على تأكيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على أن بلاده تضع آمالاً كبيرة على نجاح المؤتمر في تنفيذ اتفاقية باريس نظراً للتداعيات السلبية شديدة الخطورة التي عانى منها السودان بسبب الانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة الأرض.

صحيفة كاميرونية تطالب بحصول الأفارقة على 1600 مليار دولار

من جانبه اهتم الإعلام الصومالي بكلمة رئيس البلاد أمام أعمال مؤتمر المناخ COP27، خاصة تأكيده على معاناة الشعب الصومالي من أزمتي الجفاف والغذاء بسبب عوامل تغير المناخ، مؤكداً أن بلاده تبذل ما في وسعها للتكيف مع الظاهرة عبر عدة مبادرات، منها إعادة تشجير أراضي الصومال.

فيما اهتم الإعلام الكاميروني بنقطة أساسية أثارها القادة الأفارقة المشاركون في أعمال المؤتمر، وهي مسألة تعويض القارة الأفريقية عن الكوارث من صنع الإنسان التي تعرضت لها شعوبها نتيجة الانبعاثات الحرارية العالية والمتسبب فيها بشكل رئيسي الدول الغنية في أوروبا والغرب.

وطالبت صحيفة كاميرونية رئيسية، بحصول الأفارقة على 1600 مليار دولار حتى عام 2030، من أجل التكيف مع عوامل تغير المناخ.

مطالب بالتحول من الأقوال إلى الأفعال

وعلى نفس النهج، مضى الإعلام السنغالي، حيث ركز على مطالبة الرئيس السنغالي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بالتحول من الأقوال إلى الأفعال والوفاء بوعد الـ100 مليار دولار سنويا التي تعهدت بها الدول الصناعية الكبرى في السابق.

فيما قال الإعلام الليبيري إن الدول الأفريقية حققت انتصاراً صغيراً حتى الآن بموافقة الدول الكبرى على وضع قضية التعويضات عن أضرار تغير المناخ على أجندة مؤتمر COP27 بمصر.

وركز الإعلام بجنوب أفريقيا على تأكيد الرئيس سيريل رامافوزا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإبقاء حرارة الكرة الأرضية على مسار 1.5 درجة، والعمل على تبني كافة الخطوات اللازمة لتقليل الانبعاثات الحرارية منعاً لارتفاع درجة حرارة الأرض، كما نوه أيضاً إلى قيام جنوب أفريقيا بالتحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة وصولاً لهدف «صفر وقود أحفوري» في عام 2030.

أفريقيا لن تتحمل التأخير في مواجهة تغيرات المناخ

كما أبرزت صحف نيجيرية كلمة وزير البيئة النيجيري، ممثلاً للرئيس النيجيري، في قمة COP27، خاصة تركيزه على أن أفريقيا لن تستطيع تحمل التأخير في مجابهة عوامل تغير المناخ أكثر من ذلك، ولذا يلزم العمل الآن بكل جدية وتنفيذ وعود الدول الغنية المتسببة في زيادة درجة حرارة الأرض.

أما الإعلام الغاني فقد أبرز تأكيد رئيس غانا في كلمته أمام المؤتمر على استكشاف بلاده خيارات الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.