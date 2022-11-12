الضرائب تُحذر من التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية

حذر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتي صدر بشأنها قرارات إلزام، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما أنه اعتبارا من 1 ديسمبر 2022 لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

لن يُعتد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات

وأكد «توفيق»، في بيان، اليوم السبت، أنه لن يُعتد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه أنه يمكن الاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين من خلال الدخول على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح أنه تم إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر المقبل.

الضرائب لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الدولة

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.