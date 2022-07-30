مصلحة الضرائب: «الإيصال الإلكتروني» امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضًا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أي نشاط سواء كان خدمي أو صناعي أو تجاري، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسي حتى وصولها للمستهلك النهائي.

إلزام 153 شركة بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

أكد توفيق، أنه جرى إلزام 153 شركة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي، عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الحالي، وذلك وفقًا للقرار رقم 289 لسنة 2022، لافتًا إلى أن قائمة أسماء هذه الشركات معلن عنها على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف توفيق، أنه جرى فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع POS لمنظومة الايصال الالكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهذه الأجهزة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الحالي، مشيرًا إلى أنه على الشركات الراغبة فى اعتمادها كمورد لأجهزة POS تقديم طلب الاعتماد بالدور الخامس بمقر مصلحة الضرائب الكائن في طريق الأوتوستراد – صقر قريش – مدخل المعادي.

الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكتروني

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المجتمع الضريبي يمكنه الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى، على هذا الرابط، أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395.

يذكر أن شركة إيتاكس، وفرت منصة إلكترونية يستطيع التجار والممولون وموردي نقاط البيع من خلالها الحصول على جميع المعلومات والأسئلة الشائعة والأفلام الوثائقية عن المنظومة.