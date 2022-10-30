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مصلحة الضرائب: يومان مهلة ممنوحة للممولين لإرسال الفواتير على المنظومة

كتب:

محمود الجمل
03:43 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ3 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية، على المنظومة؛ لتصبح المهلة يومين من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

المهلة لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه بدءًا من 1 ديسمبر المقبل ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أنه يتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن تلغى ويرسلها الممولون لحظيًا، في يوم الإصدار نفسه، اعتبارا من 1/1/2023.

كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر في مدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، إضافة إلى توفير المصلحة لكل المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على موقع المصلحة الإلكتروني.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.