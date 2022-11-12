عاجل.. الحكومة: لم نصدر أي قرار بزيادة «ضريبة القيمة المضافة»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر عنه: «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وأنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات».

سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت

وأضاف أنَّه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، مُؤكدةً أن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

الحكومة تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.