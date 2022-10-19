رئيس «المواد النووية»: عوائد القيمة المضافة لمشروعات البرلس 6 مليارات جنيه

قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن توجيهات الرئيس السيسي بألّا يقتصر العائد من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن، وأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية والتي أصبحت اليوم محورا لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى جاهدة لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأوضح «ميرة» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور الرئيس السيسي، أن الرمال السوداء تذخر بالعديد من العناصر لها طيفا واسعا من التطبيقات الدقيقة، بالإضافة للعناصر الأرضية النادرة التي تتصدر أجندة احتياجات الدول الصناعية الكبرى، حيث تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة بالإضافة لمجالات الذكاء الاصطناعي.

واوضح أن عوائد مشروعات القيمة المضافة تقدر بما يقارب 6 مليارات دولار بمشروع البرلس فقط، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه برؤية غير مسبوقة لتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية والخلايا الكهروضوئية انطلاقا من الخامات المصرية بما يتسق مع طموحات الجمهورية الجديدة.