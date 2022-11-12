منطقة الشرقية الأزهرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية، أسماء الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2022-2023، وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

المرحلة الابتدائية

محمد وائل أحمد ، معهد منشأة صهبرة.

عبدالرحمن أحمد فوزي، معهد الصفوة النموذجي.

ريتال عبدالله مختار، معهد كراديس.

عبدالرحمن محمد بكر معهد الصفوة النموذجي.

جنات جمعة رمضان، معهد عاطف عبدالدايم.

المرحلة الإعدادية والثانوية للبنين

عمار إبراهيم عبدالحميد، معهد المجفف الإعدادي.

عامر عبدالرحمن صلاح ، معهد المشاعلة الثانوي.

محمد َمحمود إبراهيم، معهد أولاد َموسي.

المرحلة الإعدادية والثانوية للفتيات

خلود وليد عيد، معهد الزوامل الإعدادي.

أروى عبدالعزيز عرفة، معهد شنبارة الميمونة الإعدادي.

إيمان وائل أحمد، معهد فتيات ديرب نجم الثانوي.

أسماء طارق محمد، معهد فتيات هيهيا الثانوي.

وقال الدكتور عبدالله حسين مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إن الطلاب الفائزين لهم الحق في المنافسة على مستوى الجمهورية ونتمنى لهم نتائج جيدة.

وأفاد علاء المحمدي مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، بأن التصفيات النهائية عقدت بمقر إدارة رعاية الطلاب، بعد عقد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكل المعاهد والإدارات.