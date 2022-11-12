بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادثي سير ببورسعيد 

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادثي سير بطريق «بورسعيد - الإسماعيلية» وأمام قرية الفيروز السياحية غرب المحافظة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى مستشفى الزهور

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول 3 مصابين إلى مستشفى الزهور، وهم فردوس علي إسماعيل عبدالرحمن، 68 سنة، ومحمد عبدالعليم محمد محمود، 36 سنة، وإسلام محمد عبدالعليم محمد، 3 سنوات، وبالفحص الطبي عليهم تبين إصابتهم بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل الأشعة اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصابين كانوا داخل سيارة انقلبت بهم بطريق «بورسعيد - الإسماعيلية»، بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل، يفيد وصول مصابين إلى مستشفى الزهور، وهما محمد مسعد عبده خلف، 56 سنة، وأحمد علي أحمد هلال، 42 سنة، بكدمات وسحجات، وجاري عمل الأشعة والفحوصات اللازمة لهما.

وتبين من التحريات الأولية لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة ملاكي انقلبت أمام قرية الفيروز السياحية في نطاق الحي بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة اثنين.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين.