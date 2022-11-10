«إيبارشية بورسعيد» تختتم السيمنار الأول للكهنة.. قداس وتوصيات

اختتمت إيبارشية بورسعيد فاعليات السيمنار الأول لكهنة مدن القناه والبحر الأحمر، وبدأ اليوم بالقداس الإلهي، وترأس القداس الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، واشترك في الصلاة معه الأنبا سارفیم، أسقف الإسماعلية، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، واباء كهنة من الابيارشيات الأربعة مشاركة في السيمنار، وعقب القداس تمّ عرض توصيات التي أكّدها المؤتمر وأوصى بها الآباء الكهنة المشاركين في السيمنار.

توصيات الأنبا تادرس في السيمنار

واختتم اللقاء الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بكلمة أكّد خلالها أهم النقاط التي طرحت في المحاضرات والتي أكّدها الآباء الأساقفة المتكلمين، وشكر الأنبا تادرس جميع القائمين على إعداد اللقاء، خاصة الأنبا إيلاریون، الذي وصفه بالأسقف النشيط.

استضافة إيبارشية بورسعيد للسيمنار الأول للكهنة

كانت إيبارشية بورسعيد نظمت السيمنار الأول للكهنة بعنوان «الكاهن والليتورجيا» بكنيسة الشهيد أبي سفين والقديسة دميانة ببورسعيد، في الفترة من 7 نوفمبر وحتى 9 من الشهر نفسه.

وتضمن السيمنار مجموعة من المحاضرات من أبرزها «الإفخارستيا درة الليتورجيا»، و«الكاهن وعاء الليتورجيا»، و«مقابلة بين الليتورجيات المصرية الثلاثة»، و«الكهنوت عند القديس بولس الرسول»، بينما ناقشت ورش العمل موضوعي «ذبيحة إسحق وإفخارستيا الرب يسوع»، و«كهنوت العهد الجديد هو كهنوت الرب يسوع».

وشارك في السيمنار عددًا من الأساقفة من الإيبارشيات المختلفة، كما حاضر كل من الأنبا سارافيم، والأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، إلى جانب القس الدكتور باسيليوس صبحي.