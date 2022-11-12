معلومات عن أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة.. تعمل على حماية المناخ ومكافحة الجريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا، للحديث عن أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة.

وتحدثت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، خلال اللقاء الذي أُجري مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملفات التعاون الجارية بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، ومقررات الدورة الـ9 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتستعرض«الوطن» أهم التفاصيل والمعلومات عن أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة.

معلومات عن أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة

الدكتورة غادة والي، تحدثت عن أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة، خلال خطة العمل التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، من أجل تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات الذي اعتمدته الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة، تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وذلك من خلال البرامج التي يتم تنفيذها في دول شمال أفريقيا.

- تعمل أول نيابة متخصصة في جرائم البيئة، على اتخاذ الاجراءات المبتكرة التي تتواكب مع قيادة مصر لجهود حماية المناخ والحفاظ على البيئة، وهو المقترح التي تحدثت عنه الدكتورة غادة والي.

- تُشكل جرائم البيئة خطرا وتهديدا كبيرا على حياة البشر والكائنات التي تتواجد عليها، كما تهدد الكوكب وحياة الأجيال القادمة والنشء، ومن بين تلك الجرائم هي الإفراط في صيد الأنواع المحمية من الأسماك، بخلاف قطع الأشجار غير المشروع، وإلقاء النفايات الخطرة.

- الجرائم البيئية عادةً ما تُرتكب بجانب جرائم أخرى من خلال تقليد جوازات السفر والفساد.