غادة والي: جريمة تجارة العاج في إفريقيا تقدر بـ400 مليون دولار

ثمنت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، جهود استضافة مصر لقمة المناخ COP27، موضحة أن أجندة المؤتمر تضمن ملفات هامة جدًا، أبرزها تعويضات الخسائر والأضرار.

وأضافت «والي» خلال حوارها في برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أنّ هناك زخم غير مسبوق في COP27، حيث يوجد أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة، و3 آلاف جمعية أهلية وأكثر من 30 ألف مشارك.

ضغوط لمواجهة التغيرات المناخية

وشددت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، على أن موضوع المناخ له أهميته، وهناك صوت عال للمجتمع المدني في الضغط على الحكومات لمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت «والي»، إن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات تركز خلال قمة المناخ COP27، على الجرائم التي ترتكب ضد البيئة وخاصة قطع الغابات وقتل الحيوانات، مثل جريمة تجارة العاج في إفريقيا وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار، بجانب التهريب وسوق تداول النفايات الخطرة التي تؤثر على الأسماك والمصائد.

وأضافت، أنّ إفريقيا الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية والتي تعاني من التصحر بجانب ارتفاع منسوب سطح البحار، موضحة أن العالم بدأ يشعر أن التغيرات المناخية أزمة حقوقية ووجودية.

عرض المنتجات التراثية في قمة المناخ

وثمنت غادة والي حرص الدولة المصرية على عرض المنتجات التراثية، مشيدة بمشاركة معرض تراثنا، بالإضافة لمعرض المجلس القومي للمرأة، ومدى مشاركتهم لمنتجات صديقة البيئة، بجانب منتجات الخوص ومنتجات النخيل، ونشاط المشروعات القومي لتنمية الأسرة المصرية.