رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ أنشطة التعليم والتدريب التقني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع إتفاقية الإطار التعاوني بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبنك مصر، ومؤسسة السويدي إليكتريك، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة فى نطاق التعليم والتدريب التقني والمهني.

ووقع اتفاقية الإطار التعاوني على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس امناء مؤسسة السويدي إليكتريك.

وأكد رئيس الوزراء عقب التوقيع، أهمية هذا الاتفاق فى اتاحة وتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة فى مختلف المجالات التى تتطلبها طبيعة عمل المشروعات المنفذة حاليا والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تحظي باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك نظراً لدورها فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأشار وليد جمال الدين، إلى أنه وفقاً للاتفاقية يتم التعاون بين الاطراف لبدء مجموعة واسعة من الأنشطة المشتركة فى نطاق التعليم والتدريب التقني والمهني فى مجالات مختلفة من اهمها الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات التى تتماشي مع احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم الاستثمارات بها، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات المبتكرة في مصر في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.

وأوضح المهندس أحمد السويدي، أنه سيتم العمل من خلال الاتفاقية على رصد احتياجات سوق العمل والمستثمرين الجدد فى منطقة محور قناة السويس، وإنشاء أكاديمية "السويدي" الفنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتى من شأنها أن تسهم فى توفير عمالة فنية مدربة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية لدعم تطوير المهارات الشخصية والمهنية للقوي العاملة الحالية والجديدة فى منطقة قناة السويس، وكذا تطوير وتنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف لدعم توظيف الشباب فى هذه المنطقة الحيوية.

ولفت محمد الاتربي، إلى أن بنك مصر، سيسهم فى تقديم الدعم لإنشاء فرع " STA السخنة" الجديد، وكما سيعمل على توفير الدعم فى سبيل اقامة المعامل والورش بالاكاديمية.