ممثل رئيس «COP27»: مشاركة بايدن تؤكد عودة واشنطن لعمل المناخ الدولي

أكّد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف (COP 27) أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر ومشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ 27، تأتي تأكّيدًا أن قضية المناخ هي تحدي وجودي فعلي ويجب على الكل المساهمة في مواجهته، إذ أن هذه المشاركة تؤكّد عودة الولايات المتحدة إلى العمل الجماعي الدولي فيما يخص تغير المناخ.

«أبو المجد»: وفقنا في كل محطات مؤتمر المناخ

وقال «أبو المجد»، في لقاء خاص أوردته القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على هامش انعقاد مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ : «وفقنا في كل محطات المؤتمر، بداية من اعتماد جدول الأعمال ومرحلة التفاوض واعتماد أجندة المؤتمر».

وأضاف أنَّ الشق الرئاسي للمؤتمر لم يقتصر على إلقاء كلمات القادة والرؤساء، لكن جرت إقامة موائد مستديرة تفاعلية للرؤساء، وجرى عقد 6 موائد على مدار يومين، وتمّ إدماج ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات المالية الضخمة والمجتمع المدني لتلك الموائد وعقد حوار مع كل الأطراف.

وأشار الى أنَّ العملية التفاوضية التي عقدت على مدار الأيام السابقة في المؤتمر، شهدت تقدما جيدا من حيث مسارات التفاوض متعددة الأطراف وزادت وتيرة ذلك التقدم خلال الأسبوع الثاني حتى نصل إلى مخرجات ملموسة في الإطار التفاوضي.

الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر إسهامات في الانبعاثات

وحول مشاركة الرئيس الأمريكي في المؤتمر، قال «أبو المجد» إنَّ الرئيس الأمريكي أكّد خلال كلمته المحورية التي ألقاها أمس أمام المؤتمر أن الولايات المتحدة عادت إلى العمل الجماعي الدولي فيما يخص تغير المناخ، بعد أن تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق باريس، منوها بأن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر إسهامات في الانبعاثات؛ «لذلك يهمنا أن تقدم على خطوات جدية لخفض الانبعاثات».

وأوضح «أبو المجد» أنَّ مصر والولايات المتحدة نظمتا مبادرة «التكيف في إفريقيا» لتقديم حزمة متكاملة من المشروعات والدعم والتمويل والتدريب والتأهيل لأفريقيا ، ونحن حرصنا على أن تكون الأولوية لأفريقيا من خلال طرح مبادرة جدية تشمل حزمة متكاملة من المشروعات والإجراءات والدعم المالي وبرامج التدريب ومركز تدريب سيتم إنشاؤه في مصر لتدريب الخبراء والعلماء من الأفارقة المعنيين بالتكيف وهذا هو تجسيد لشعار المؤتمر «التنفيذ معا».

وأشار إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة طرح مبادرة لتغطية العالم كله بأنظمة إدارة إنذار مبكر على مدى 5 سنوات، ودعمت الولايات المتحدة تلك المبادرة خاصة فيما يتعلق بأفريقيا، لأن حوالي 80% من القارة الأفريقية غير مشمولة بأي نظام انذار مبكر ضد الأحداث المناخية.

وتابع أنَّ الولايات المتحدة دعمت أيضا مبادرة كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 نيابة عن الرؤساء الأفارقة في (COP 21) في باريس وهى مبادرة «التكيف الأفريقية» ، وشهدت هذه المبادرة صعودا وهبوطا في الاهتمام ثم تم إحياؤها وإضافتها في مصر وقدمت لها الولايات المتحدة دعما بحوالي 25 مليون دولار بالإضافة إلى دعم أخر من مصادر أخرى.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قررت حزمة من الدعم المالي لبرنامج «نوفي»، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، وذلك لتمويل مشروعات البرنامج في خفض الانبعاثات المصرية ومراعاة البعد الاجتماعي في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.