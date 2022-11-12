السوبرانو العالمية أميرة سليم تحيي حفلا على هامش مؤتمر المناخ

أحيت الفنانة والسوبرانو أميرة سليم، حفلًا فنيًا في إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ، وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني بلغات مختلفة، منها الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والعربية، مثل يا زهرة في خيالي، للموسيقار فريد الأطرش، والحلوة دي، لفنان الشعب سيد درويش.

غناء بلغات العالم

وطلب الحضور من أميرة سليم، بشكل خاص تقديم أنشودة إيزيس، وقدمتها في ختام الحفل، وأكدت في كلمتها تقديرها لجهود المؤتمر لتأمين حياة وبيئة أفضل للأجيال القادمة.

الموسيقى لغة عالمية

وعبرت عن شعورها بالفخر لإحياء الحفل، في إطار المؤتمر والعالمي، وأهمية تواجد الموسيقي بصفتها لغة الإنسانية والحب والسلام.

شاركت أميرة سليم، في الحفل مجموعتها الموسيقية المكونة من عازفي الموسيقى المصريين المحترفين، وبتوزيع موسيقي خاص كتبه نادر ناجي.