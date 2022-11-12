وسائل الإعلام الأمريكية تبرز لقاء السيسي وبايدن على هامش مؤتمر المناخ

أبرزت وسائل الإعلام الأمريكية مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر المناخ «كوب 27» و لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في مباحثات ثناية على هامش المؤتمر، إذ سلطت صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية»، الضوء على مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن بايدن أعلن أمس الجمعة من شرم الشيخ عن الدعم الأمريكي لمبادرة بمليارات الدولارات من شأنها زيادة صادرات الغاز المصري ولكن كجزء من برنامج لخفض انبعاثات الكهرباء في مصر.

بايدن يشيد بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة

ومن جانبها، ألقت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، الضوء على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ «COP27»، إذ أعرب الرئيس بايدن عن أمله في أن تصبح علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر أقوى بحلول نهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الجمعة إنَّه يأمل أن تصبح العلاقة الأمريكية مع مصر أقوى بحلول نهاية العام وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده على الساحة العالمية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: «على وجه التحديد، أشاد بايدن بالرئيس المصري لقيامه بدور الوسيط في قطاع غزة الفلسطيني».

وتابعت: «شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديثه عن أزمة أوكرانيا، فعلى سبيل المثال، أيدت مصر قرارًا للأمم المتحدة هذا العام يدين محاولة موسكو ضم بعض المناطق لروسيا».

واشنطن بوست: الرئيس الأمريكي شكر الرئيس المصري على حديثه عن أزمة أوكرانيا

فيما قالت وكالة «أسوشيتيد برس»، إنَّ مصر تتخذ خطوات جادة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وسط إشادة بمشاريع مصر في مجال الطاقة الشمسية.

وأشارت الوكالة الأمريكية، في تقريرها الصادر اليوم إلى أنَّ ألواح الطاقة الشمسية انتشرت في كل أنحاء المدن المصرية، موضحة أن مساعي مصر ومشاريعها في الطاقة الشمسية جزء من خطتها لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.