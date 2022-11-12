وزير الطاقة السعودي: نطمح في زراعة 10 مليارات شجرة لحماية البيئة

استعرض وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مشروع زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة من أكثر المشاريع الطموحة في العالم لحماية البيئة، قائلا: «نطمح في زراعة 10 مليارات شجرة وهذا سيسمح لنا في أن ننقذ رفاه 2.6 مليار نسمة وإن لم ننتبه إليهم لا أقدر أن أرى كيف سنواجه هذه القضية بشكل عالمي».

وأضاف «بن سلمان»، خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنَّ السعودية بمساعدة الشباب والشابات يريدون العمل بشكل أفضل من أجل المستقبل وتحقيق الطموحات، لأن الشباب هم من سيستفيدون من هذه الطموحات، وبالتالي هناك فرصة أفضل لإظهار التزامهم خاصة أنهم سيستفيدون بشكل كبير من هذه المبادرات.

فعل الخير يبدأ داخل الوطن

وأفاد بأنَّ «فعل الخير يبدأ داخل الوطن، لا نستطيع أن نصل إلى الجميع إذا لم نبدأ بأنفسنا، وبالتالي يجب أن نضرب المثل وأن يكون هناك التزام واستمرارية حتى ترى المنطقة ما نقوم به، لذا فإن لدينا مبادرة السعودية الخضراء ولدينا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

وتابع: «على المستوى البيئي نحن بحاجة إلى هذه المبادرات لأن المنطقة تأثرت بشكل كبير، ونتابع ما يجري في المنطقة، ورأينا دولا كثيرة تحاول أن تنفذ تلك الالتزامات، وإذا استطعنا حشد الجهود سيكون لدينا أسواقنا الخاصة مثل الجميع لديهم أسواق أخرى».

يجب أن نتحلى بالشمول ومراعاة احتياجات الجميع

وواصل: «هذا الطموح ليس طموحي ولكن طموح الشباب، والذين سيكون لديهم فرص كبيرة من أجل تحقيقه»، مستكملًا: «يجب أن نتحلى بالشمول ومراعاة احتياجات الجميع، لا يجب أن نحيد ببصرنا عن ثلث سكان العالم الذين إن لم نراعي رفاههم فسنتسبب في قضايا أكثر خطورة لتغير المناخ، حيث سنزيد من البصمة الكربونية في العالم».