شباب القادة تعقد جلسة حوارية بجناح «التضامن» في COP27

نظمت مؤسسة شباب القادة جلسة حوارية، في الجناح الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة دور المؤسسة في دعم الشباب وأفكارهم لمواجهة تحديات تغير المناخ، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

الحاضرون بالجلسة

وحضر الجلسة النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذي، والدكتورة صفاء حسني مديرة برنامج قادة المناخ وهي تقود.

قمة المناخ ناقشت العديد من الملفات الخاصة بالشباب

وقال النائب أحمد فتحي، خلال كلمته، إن قمة المناخ ناقشت العديد من الملفات الخاصة بالشباب وتمكينهم ودعمهم خاصة في المشروعات المتلعقة بالمناخ، موضحا أن مؤسسة شباب القادة أطلقت برنامج قادة المناخ «Climate Leaders» الذي يقدم للشباب ورش عمل مختلفة مع أفضل الخبراء في المجال لمعرفة ومناقشة دور القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات واقتراح حلول مختلفة لقضية التغير المناخي.

مصر مهتمة بقضية التغير المناخي

وأشار فتحي، إلى أن مصر مهتمة بقضية التغير المناخي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها إطلاق «الاستراتيجية الوطنيّة لتغيُّر المناخ 2050، وإطلاق مبادرة المليون شاب متطوع في التكيف المناخي»، والتي حظيت باهتمام عالمي، وكذلك تم إطلاق مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة عديد من منظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها، قالت الدكتورة صفاء حسني مديرة برنامج قادة المناخ، إن المؤسسة كانت حريصة خلال برنامج قادة المناخ على تقديم كل الدعم اللازم للشباب لمشاريعهم المتعلقة بقصية التغير المناخي، مؤكدة أن المؤسسة ستستمر في إطلاق هذا البرنامج كل عام لأن قضية المناخ أصبحت القضية الأهم على مستوى العالم.

وفي نفس السياق، أوضح أسامة هشام، أن برنامج قادة المناخ كان فرصة عظيمة للقاء بشباب مبتكر والالتفات لأفكارهم ومشروعاتهم، والمؤسسة قامت بتقديم كافة الدعم المختلف «المادي والمعنوي والتدريب» للشباب للخروج بأفضل الأفكار والمشاريع التي تساعد الدولة والعالم في قضية التغير المناخي.

وزارت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جناح مؤسسة شباب القادة YLF بـCOP27 بشرم الشيخ، للتعرف على المؤسسة وعلي برامجها، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الطلاب الخاصة بالبيئة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية.