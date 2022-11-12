صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش قضية «الأمن الغذائي»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشي اليوم السبت، بعنوان «قمة المناخ.. الأمن الغذائي»، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ، وفي إطار حرص التنسيقية على فتح ومناقشة كافة القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية، ويناقش الصالون روشتة لمواجهة انبعاثات الكربون ضمن حملة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية .

قضية الأمن الغذائي

ويناقش الصالون قضية الأمن الغذائي باعتبارها قضية أمن قومي وكيفية تحقيق الكفاية الإنتاجية، والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية في ظل التهديدات التي ظهرت كندرة المياه، وما نتج عن التغييرات المناخية بوجه عام.

صالون التنسيقية

ويدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: الدكتور أحمد جلال السيد - عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة ومحافظ الفيوم سابقا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير الصالون النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المهتمين بقضايا المناخ

يذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ COP27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.