وقفات لـ جنسيات مختلفة بشرم الشيخ على هامش COP27 تحت شعار «العدالة المناخية»

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم، تنفيذ وقفه بمشاركة العديد من المواطنين من مختلف الجنسيات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ حيث رفعوا لافتات مدون عليها «نطالب بعدالة مناخية».

وقفات مطالبة بوضع حلول للتغيرات المناخية

كما طالبوا خلال وقفتهم بعدم استخدام البترول والغاز، كونه أحد أهم أسباب المشاكل المناخية وضرورة البحث عن بديل أكثر أمنا وحفاظا على البيئة.

وقفة للتحول الغذائي للأطعمة الخضراء

كما شهدت أيضا منطقة التظاهر بشرم الشيخ تنفيد وقفة أخرى ظهر اليوم، للمطالبة بالتحول الغذائي والأطعمة الخضراء بدلا من اللحوم.

وجاءت الوقفة الثانية بمشاركة العديد من الوفود والجنسيات من مختلف الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، واستمرت نحو ساعتين وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ومن أبرز المشاركين في تلك الوقفات من دول أمريكا الجنوبية ودول شرق آسيا وأفريقيا وأستراليا، كونهم أكثر الأماكن تضررا من التغيرات المناخية حيث يتعرضوا إلي كوارث بيئية طبيعية تهدد حياة العديد منهم.

وأشاد المشاركين في تلك الوقفات بالجهود الأمنية المبذولة، وكذلك تنظيم المشاركين في عمليات الدخول والخروج.

وشهدت شرم الشيخ أمس أيضا وقفة بمشاركة 7 جنسيات، طالبت الدول المتقدمة بالوفاء بوعودها إلي الدول النامية لتلبية احتياجاتهم في حل مشاكل التغيرات المناخية حيث أنهم الأكثر تعرضا لأضراره.