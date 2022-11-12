عاجل.. الأمم المتحدة: إعلان شرم الشيخ أول مركز للمرونة في إفريقيا

نظم قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR)، حدثاً جانبياً على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيـُّر المناخ (COP 27) بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء لإعلان مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة.

برنامج «جعل المدن قادرة على الصمود MCR 2030»

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في بيان له منذ قليل، إنّه تم ّخلال الاجتماع اعتماد مدينة شرم الشيخ مركزًا عالميًا وإقليميًا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث (Resilient Hub) ضمن برنامج «جعل المدن قادرة على الصمود MCR 2030»، لتكون أول مركز للمرونة في القارة الأفريقية، وثاني مركز بمنطقة الشرق الأوسط يتم اعتماده كمركز للمرونة والقدرة على الصمود، وذلك في أعقاب اعتماد مدينة دبي مركزًا للمرونة في المنطقة العربية.

وسلمت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث مامي مازوتوري، شهادة اعتماد المدينة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في حضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث والجهات الدولية المعنية بالحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ونخبة من القيادات التنفيذية، وكبار المسؤولين، فضلاً عن ممثلي بعض المدن العالمية المعتمدة كمراكز للمرونة والقدرة على الصمود.

تشجيع باقي المدن على الاقتداء بشرم الشيخ

وأشادت بالجهود التي بذلتها مدينة شرم الشيخ للتحول من مدينة مرنة إلى مركزاً للمرونة، مع تشجيع باقي المدن المصرية على الاقتداء بما حققته مدينة شرم الشيخ للتوسع في عدد المدن المرنة على مستوى الجمهورية.