المسرح الروماني في شرم الشيخ يتلألأ بفرق قصور الثقافة

استمرت الاحتفالات الفنية التى تقيمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، ووسط حضور جماهيرى متميز من السائحين وضيوف مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ، حيث تلألأت فرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بتقديم فقرات متميزة على المسرح الروماني.

الترحيب بضيوف الحفل

واستقبلت فرقة التنورة التراثية ضيوف الحفل من السائحين وضيوف المؤتمر، بفقرة استعراضية تعرض الموروث الثقافى الشعبي لها، بالإضافة لفقرتي «التحميلة والاستعراضي»، وقدمت فرقة الإسماعيلية فقرة استعراضية على نغمات كوكتيل من أغاني الضمة، كما قدمت فرقة بورسعيد فقرة استعراضية بعنوان «يا طير يا رمادي»، كذلك قدمت فرقة الشرقية فقرة «الفرح الشرقاوي» التي تعبر عن عادات فلاحين الوجه البحري في هذه المناسبة.

فرقة أسوان تقدم رقصة «الكف»

استعرضت فرقة سوهاج بفقرة «التحطيب» التي تمارس في معظم احتفالات أهل الصعيد وتعبر عن القوة والدفاع عن النفس، كما قدمت فرقة أسوان رقصة «الكف» التى تعبر عن عادات وتقاليد الفرح الجعفرى، بالإضافة لتقديم فرقة الحرية بالأسكندرية فقرة استعراضية بعنوان «بنات بحري»، فيما قدمت فرقة العريش استعراض «الدبكة السيناوي» والتي ترمز للموروث الشعبي السيناوي في الاحتفالات بشمال سيناء.

وبالممشى السياحى بخليج نعمة، أقامت الهيئة ديفيليه استعراضى وسط أجواء احتفالية لفرق الفنون الشعبية «بورسعيد، العريش، الحرية بالإسكندرية، سوهاج، أسوان»، بالإضافة لفرقة التنورة التراثية، بتقديم فقراتهم الفنية المعبرة عن التنوع الثقافى المصرى وثرائة؛ واستمر جناح الهيئة فى خيمة معروضات الحرف التراثية بخليج نعمة، والذي ضم معرضا للحرف التراثية لمنتجات الورش الفنية في مجالات الديكوباج والحلي والنحت على الصدف، التى تمت خلال مبادرة حياة كريمة وملتقيات شباب أهل مصر من أبناء المناطق الحدودية.

جاءت الفعاليات بحضور اللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام، اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والاتصال السياسى، واللواء رماح هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء؛ تقام الفعاليات الفنية يوميا فى الساعة الثامنة مساء على مسارح «الممشى السياحى بخليج نعمة، جرين زوون، مسرح السلام بالممشى السياحى الجديد، الإيقونة، الحديقة المركزية، المتحف، السوق السياحى القديم».