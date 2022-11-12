صحف لبنان تبرز لقاء السيسي مع بايدن في شرم الشيخ.. 100 عام من العلاقات الاستراتيجية

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت، في صفحاتها الأولى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر وإلقاء كلمة في المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ COP27 والمنعقد في شرم الشيخ أمس، كما ركزت على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع نظيره الأمريكي.

نداء الوطن: بايدن في مصر.. 100 عام من العلاقات الاستراتيجية

وفي صفحتها الأولى، نشرت صحيفة نداء الوطن اللبنانية صورة تجمع الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن تحت عنوان «بايدن في مصر.. 100 عام من العلاقات الاستراتيجية»، مسلطة الضوء على إشادة الرئيس الأمريكي بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في إطار مكافحة الإرهاب وما تتحمله من أعباء في مواجهة الفكر المتطرف، معرباً عن دعم واشنطن لتلك الجهود، ومؤكّداً أنَّ مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.

وكتبت الصحيفة تقول: «حض الرئيس الأمريكي جو بايدن دول العالم على بذل المزيد من الجهود لتجنّب كارثة الاحترار المناخي، مؤكداً أن بلاده هي على (المسار الصحيح) لتحقيق تعهداتها المتعلّقة بخفض انبعاثات الكربون بحلول 2030».

وأضافت: «أشار بايدن إلى أن 100 عام مرّت على العلاقات الأمريكية - المصرية المشتركة، معرباً عن أمنيته أن تزيد قوة العلاقات المصرية - الأمريكية، وأن يكون البلدان أقرب لبعضهما».

وركزت الصحيفة على الشكر الذي قدمه بايدن للرئيس السيسي لدور الوسيط الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بما يطرأ من تطوّرات في غزة، معتبرا أن مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة المناخ.

«الشرق»: بايدن في قمة المناخ مشيدًا بدور مصر والرئيس السيسي

وتحت عنوان: «بايدن في قمة المناخ مشيدا بدور مصر والرئيس السيسي»، نشرت صحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم تقريرا حول زيارة بايدن لمصر، حيث ركزت على تصريحات الرئيس السيسي التي أكّد فيها أنَّ مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، إضافة إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني.

وسلطت الصحيفة الضوء على إشادة الرئيس الأمريكي بمصر ودورها وشكرها على استضافة قمة المناخ، إذ أبرزت الصحيفة قول بايدن: «سُميت مصر لوقت طويل بأم الدنيا وهذا لقب مناسب مع استضافتها لقمة المناخ».

وقالت الصحيفة إنَّ الرئيس بايدن ثمن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي.

وفي صحيفة اللواء اللبنانية، جاءت الصحفة الأولى بصورة للرئيس السيسي أثناء استقباله جو بايدن تحت عنوان «قمة المناخ 27.. بايدن يحذر زعماء العالم من أن حياة الكوكب في خطر»، حيث ركزت الصحيفة على كلمة بايدن في مؤتمر المناخ أمس وتحذيره من أن الأزمة المناخية «تهدد الحياة على الكوكب» متعهدا تحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

واعتبرت الصحيفة أنَّ بايدن حمل إلى المؤتمر إنجازات محلية كبيرة حققها في مكافحة الاحتباس الحراري في بلاده، فيما يتعرض لضغوط تحثه على بذل المزيد لمساعدة الدول التي تعاني ويلات كوارث طبيعية ولجعل اقتصاداتها أكثر مراعاة للبيئة وتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها بسبب هذه الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية على حد ما جاء بالصحيفة.

وأضافت أنَّ بايدن طمأن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.