الشبكة العربية للإعلام الرقمي تصدر دراسة بعنوان «العدالة المناخية وإنقاذ الكوكب»

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان العدالة المناخية وإنقاذ الكوكب، التي تأتي بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، والتي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري؛ حرصا من الشبكة على المساهمة بشكل فعال من أجل تحقيق مستهدفات القمة.

تناولت الدراسة، توضيح مفهوم العدالة المناخية وعلاقته بظاهرة التغير المناخي، وتأثيرات هذه الظاهرة المتباينة على الدول الصناعية المتقدمة الصانع الأكبر في التغير المناخي والدول النامية والفقيرة والفئات المهمشة الأقل تأثيرا والأكثر ضررا.

قضايا المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان

وتطرقت الدراسة إلى أهم الاتفاقات الدولية التي تم إبرامها تحت مظلة الأمم المتحدة، التي اهتمت بقضايا المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان والعدالة المناخية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي التي تقدمه مصر وإيمان القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ، وأهم السياسات والمشاريع التي تم تنفيذها والتي من شأنها أن تعلي من قيم ومبادئ الحفاظ على البيئة وحقوق الأجيال القادمة في التمتع بموارد بلادهم.

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكب الأرض

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكبنا وتحقيق العدالة المناخية، وإلزام الدول بالحد من تأثيرات المناخ وان تتحمل الدول المتقدمة العبء الأكبر في التصدي لتغير المناخ؛ وفقا لما يعرف بمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة ويتم ذلك بتوفير الدعم المادي اللازم لمواجهة هذا التأثير، وضرورة تشجيع الدول على التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.