الشبكة العربية: الإفراج عن زياد العليمي دليل على نجاح «التفاوض الاجتماعي»

رحّبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

تأتى خطوة الافراج عن العليمى ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاستكمال خطوات الإصلاح السياسي، منها إعادة تشكيل لجنة العفو والدعوة لاجراء حوار وطنى يضم كل اطراف الطيف السياسى المصرى وتشكيل مجلس امناء ولجان الحوار من شخصيات سياسية تمثل كل التيارات السياسية المصرية بما فيها شخصيات محسوبة على المعارضة .

وترى الشبكة أن قرار الإفراج عن العليمي، دليل على نجاح عملية التفاوض الاجتماعي بين الدولة والقوى السياسية، إذ استجابت الدولة للعديد من مطالب أحزاب المعارضة وهي إشارة بالغة الدلالة على جدية الدولة المصرية ف اتخاذ مسار الإصلاح السياسي الشامل.

وهو ما يؤكد أهمية الحوار المستدام بين الحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق نجاحات أكبر، ودليل دامغ على اهتمام ورعاية القيادة السياسية بمسار الإصلاح السياسي بشكلٍ فعال.