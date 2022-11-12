«القاهرة الإخبارية»: مبادرة الغذاء والمناخ ستقلل من خطر المجاعة عالميا

قال همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ، إنه تم إبرام مبادرة منذ قليل بمؤتمر المناخ، يطلق عليها «الغذاء، المناخ، والتحول المستدام»، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تسريع عملية تمويل البرامج، والإسهامات المتعلقة بتمويل المبادرات الغذائية، والتحول إلى الغذاء الآمن، كما حدثت اليوم بعض الوقفات التي تنادي بإلغاء ديون الدول الإفريقية، وإبدال هذه الديون بالدعم والتمويل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، فيما يتعلق بالقضايا المناخية بشكل عام.

المبادرات ستساعد في عملية التقليل من المجاعة العالمية

وأضاف «همام»، خلال برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع كلٍ من الإعلامية دينا زهرة، الإعلامية ليندا عبد اللطيف، والإعلامي ياسر رشدي، أن عدد سكان العالم حسب منظمة الأمم المتحدة، سيصل في عام 2050 إلى أكثر من 9 مليارات و 600 مليون نسمة، وبحسب عدد السكان العام الماضي فإن شخص من كل 10 أشخاص في العالم سيعاني من الجوع، موضحا أن مثل هذه المبادرات ستساعد في عملية التقليل من المجاعة العالمية المتنبأ بها خلال الأعوام القادمة.

نقص شديد في التكنولوجيا المتقدمة بالقارة الأفريقية

وأشار موفد القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ إلى أنه رغم من توافر عوامل الزراعة بالقارة الافريقية، إلا أنه يوجد نقص شديد في التكنولوجيا المتقدمة بالقارة الأفريقية، ومثل هذه المبادرات قد تساهم في زيادة الإمدادات التكنولوجية اللازمة للحد من نسبة الفقر والجوع، و تحويل الأراضي الزراعية التي تأثرت بشكل كبير بأزمات الفيضان و الأمطار الغزيرة خلال السنوات الماضية في القارة الإفريقية.