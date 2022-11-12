ممثل رئيس COP27: إضافة 8 بنود جديدة في قمة المناخ العام الجاري

قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إنَّ المؤتمرات المناخية كل عام تشهد صعوبة في تنبي جدول أعمال محدد خاصة عندما تطلب بعض الدول إضافة بنود جديدة، مشيرًا إلى أنَّ هذا العام تم إضافة 8 بنود جديدة، لذلك كانت عملية التفاوض السابقة للافتتاح بالغة الأهمية وكانت مرحلة أكثر حساسية استغرقت جهد كبير حتى يتمّ اعتماد الأجندة دون مشكلات.

الهدف من إضافة موائد مستديرة تفاعلية للرؤساء

وأضاف «أبو المجد»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أنَّ «التحدي الثاني الذي واجهنا هو تنظيم المؤتمر الرئاسي في قمة المناخ يومي 7، 8 نوفمبر، إذ أننا لم نقتصر على إلقاء الكلمات الوطنية من جانب القادة والرؤساء، وإنما أضافنا إليها موائد مستديرة تفاعلية للرؤساء بالتوازي، وكان هناك 3 موائد باليوم الأول ومثلهم باليوم الثاني»، موضحًا أنَّ الغرض من ذلك التفاعل بين الرؤساء وليس الاكتفاء بإلقاء كلمة مُعدة سابقًا.

وتابع أنَّ الموائد المستديرة لم تقتصر على ضم الرؤساء وإنما تم إدماج مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد علاوة على بنك التنمية والإعمار الأوروبي، إضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات المالية الضخمة، وأصحاب المصالح، إلى جانب المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنَّها كانت تجربة ثرية للغاية نقلتنا إلى الحوار بين أطراف أصحاب المصالح المختلفة.

العملية التفاوضية بين أكثر من 190 دولة لا تشهد تقدما فوريا

وأشار الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إلى أن العملية التفاوضية بين أكثر من 190 دولة مسألة لا تشهد تقدم فوري وسريع، لأنّه لابد من تحقيق التوافق بينهم لذلك تستغرق وقت بطبيعة الحال، ذاكرًا أنَّ التقدم جيد للغاية في مسارات التفاوض متعددة الأطراف، ولكن في الأسبوع الثاني تزداد الوتيرة وتتطور الأمور نحو الهدف النهائي وهو وجود مخرجات ملموسة داخل الإطار التفاوضي وخارجه.